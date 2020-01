Um alto funcionário do Pentágono disse, nesta quarta-feira, à CNN, sob anonimanto, que o governo norte-americano acredita que o ataque iraniano desta madrugada, com mísseis teleguiados, “falhou propositadamente o seu alvo”.

O objetivo do Irão, segundo a mesma fonte, era “causar o mínimo de danos”, ao mesmo tempo que dava um “efeito de aviso máximo”. O facto de não ter causado quaisquer vítimas, causando apenas danos materiais, parece confirmar a teoria de que o Irão pretende apenas mostrar que está reativo.

As declarações do ministro dos negócios estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, conhecidas pouco depois dos ataques, apontam na mesma direção.

"Nós não procuramos guerra ou o escalar do conflito, vamos apenas defendermo-nos contra qualquer agressão", afirmou.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.