Uma mulher, de 25 anos, deu à luz sete bebés de parto natural, naquele que é o primeiro caso de sete gémeos no Iraque.

Os bebés, seis meninas e um rapaz, nasceram no hospital Al Batoul, na povíncia de Diala, no leste do país.

Os gémeos estão em bom estado de saúde, tal como a mãe, de acordo com as informações veiculadas pela imprensa local.

Este é o primeiro caso conhecido de sete gémeos no Iraque. O Diretor de Informações de Saúde Diyala Fares al-Azzawi considerou que se trata de um acontecimento “único” no país.

O pai dos bebés, Youssef Fadl, contou que o casal, que já tinha três crianças, não planeava ter mais filhos. Um descuido fez com que a mulher ficasse grávida e agora estes pais têm dez crianças para cuidar.

Imagens dos bebés têm sido partilhadas nas redes sociais.