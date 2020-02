Um "navio-fanstasma" que andava há mais de um ano à deriva encalhou este domingo na costa da Irlanda, por causa da tempestade Dennis.

O navio MV Alta encalhou perto de Ballycotton, numa vila piscatória em Cork.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

De acordo com o jornal The Guardian, a embarcação, com 77 metros de comprimento, atravessou o Oceano Atlântico, passando pelo continente americano e pelo africano.

As autoridades da Irlanda discutiram, esta segunda-feira, o que fazer com o navio naufragado. Num comunicado, o governo apelou ao público para que não se aproxime do local devido aos perigos da zona que está "instável".

Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we’re unable to give you more detail on this strange event.🌊🚢🇬🇧 pic.twitter.com/x29sB5IF06 — HMS Protector (@hmsprotector) September 2, 2019

Segundo as investigações feitas pela equipa da Guarda Costeira irlandesa, o navio foi construído em 1976 na Tanzânia. Em 2017 navegou da Grécia para o Haiti.

Em setembro de 2018 avariou a sudoeste das Bermudas, dez pessoas a bordo. Os tripulantes foram resgatados pela Guarda Costeira norte-americana e transportados para Porto Rico.

Segundo o gCaptain , um site especialista em assuntos da indústria marítima, a Guarda Costeira terá contactado o proprietário do navio, pedindo que este fosse rebocado. Estava a ser transportado para a Guiana quando terá sido sequestrado. Desconhecia-se o seu paradeiro até ter sido encontrado em agosto de 2019 por um navio de patrulha da Marinha norueguesa.