Um casal decidiu abandonar a Irlanda depois de receber ameaças de morte na sequência de um anúncio para um supermercado que foi protagonizado pelos dois.

Fiona Ryan, 33 anos, e Jonathan Mathis, 32 anos, começaram a receber mensagens intimidantes de ativistas anti-imigração no Twitter devido ao seu anúncio, que foi exibido na televisão, e mostrava uma “versão multicultural” de uma família irlandesa.

Embora muitos tenham defendido online o casal, os comentários racistas e xenófobos começaram a pesar na consciência do casal. No dia 4 de outubro, em declarações ao canal RTE, a dupla admitiu ter recebido ameaças de morte, algumas dirigidas ao seu filho de 22 meses.

Estão a dizer que vão magoar ou matar o meu namorado e o meu filho. Não vou ficar num país que permite que isto aconteça”, disse Fiona Ryan, anunciando que a família vai abandonar a casa em County Meath, na Irlanda, e vai regressar a Inglaterra.

Multiculturalism has been an unmitigated disaster in mainland Europe, the UK and is destroying #Ireland in the same way. I will continue to speak out against all forces of globalism operating here such as #Lidl, who use fake advertising to push this Communist ideology #BuyIrish pic.twitter.com/tY3x4hUvNn — Gemma O'Doherty (@gemmaod1) September 29, 2019

Beware @lidl_ireland of the politics behind this. Fiona Ryan is an actress and it's looking like a manufactured scenario by the extreme left to bring in hate speech laws — Patricia Kelly (@Kelly73Patricia) September 28, 2019

Fiona afirmou que ficou chocada, em particular com um tweet feito por Genna O´Doherty, uma famosa teórica da conspiração, que disse que o anúncio faz parte de uma conspiração para “subtituir” as pessoas brancas na Irlanda.

Quando li todos os comentários, temi imediatamente pela minha segurança e pela segurança do meu filho. Foi particularmente chocante ter de ler todos aqueles comentários. Acho que ninguém devia de ter de passar por este tipo de abuso online”, admitiu Fiona ao canal RTE.

Jonathan Mathis, que nasceu no Brasil, mas cresceu em Liverpool, disse estar já habituado a este tipo de abuso.

Têm sido um tema recorrente durante a minha vida. Estas pessoas não querem saber. Estão cheias de ódio e ignorância.”

Quanto aos contestatários, Genna O´Doherty, por exemplo, foi banida do Youtube em julho por promover um discurso de ódio. Em março deste ano, afirmou que o massacre na mesquita de Christchurch, na Nova Zelândia, tinha sido uma operação terrorista secreta.