Um tiroteio na zona norte de Dublin, República da Irlanda, fez dois feridos graves na manhã desta sexta-feira. Segundo os meios de comunicação locais, um dos feridos encontra-se em estado crítico.

A polícia já se encontra no local, tendo confirmado a ocorrência através do Twitter. Os disparos ocorreram em Kileek Lane.

Gardaí are currently at the scene of an alleged shooting incident at Killeek

Lane, Dublin. No further information is available at this time. pic.twitter.com/b1LqUKP5iB