Uma equipa de voluntários ajudou, na segunda-feira, um golfinho "em péssimas condições físicas" a regressar ao oceano, depois de o animal ter ficado encalhado na praia de Magheroarty, no norte da Irlanda.

Risso’s dolphin Rescue today at Magheroarty Beach, Co. Donegal! Well done to all involved and thanks to ORCA Marine Mammal Responder Cat Mc Cann for heading straight to the site and gathering photos to identify the spp.! Another day another dolphin saved 💙#ORCAIreland #volunteer pic.twitter.com/biFDG3M44H