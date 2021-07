O presidente israelita Isaac Herzog recebeu esta sexta-feira a terceira dose da vacina contra a covid-19.

A inoculação da maior figura do estado marca o início da campanha de vacinação de pessoas com mais de 60 anos com a terceira dose do fármaco. O momento foi partilhado pelo próprio Herzog no Twitter.

הושיטו יד וכתף וצאו להתחסן! pic.twitter.com/kdNgYdyc6l — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 30, 2021

O objetivo é reforçar a imunização dos cidadãos mais velhos para desacelerar a propagação da variante Delta.

Isaac Herzog tem 60 anos e foi acompanhado pela mulher, que também recebeu a terceira inoculação, e pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, que tem sido um dos maiores defensores desta medida no país.

Israel é um pioneiro na administração da terceira dose da vacina em pessoas com mais de 60 anos. A única maneira de conseguirmos vencer o vírus é unidos”, disse Naftali Bennet.