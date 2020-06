Cerca de dois meses e meio depois de ter sido vista pela última vez, a deixar o Palácio de Buckingham para entrar em quarentena, a rainha Isabel II voltou a aparecer em público. A monarca, de 94 anos, foi fotografada nos jardins do Castelo de Windsor, onde tem estado em isolamento durante a pandemia, a andar de pónei, neste caso Fern, de 14 anos, um dos preferidos da rainha.

As imagens foram divulgadas pela casa real: a rainha, de lenço colorido na cabeça e um casaco de tweed, decidiu não usar capacete de proteção. Isabel II tem estado em confinamento em Windsor com o marido, o duque de Edimburgo, de 98 anos, e um número reduzido de funcionários.

Nas últimas semanas, a rainha fez duas intervenções públicas, dirigindo-se aos britânicos em duas ocasiões. Na primeira, agradeceu aos que ficaram em casa seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Na segunda, para marcar o 75.º aniversário do Dia da Vitória (em que os Aliados derrotaram os forças nazis), elogiou a resposta do Reino Unido à pandemia de Covid-19.

Isabel II, que fez 94 anos a 21 de abril, assinalou o aniversário de forma discreta e cancelou a parada Trooping The Colour, a celebração oficial da data de nascimento da monarca, que se realizaria a 13 de junho pelas ruas de Londres.