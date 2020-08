Pelo menos 11 pessoas morreram e 42 ficaram feridas num ataque do grupo Estado Islâmico (EI) a uma prisão no leste do Afeganistão, iniciado por um bombista suicida no domingo, segundo um novo balanço.

O ataque teve início no domingo pelas 18:30 locais (15:30 em Lisboa), depois de um militante se ter feito explodir, num veículo armadilhado, à entrada da prisão de Jalalabad, capital da província oriental de Nangarhar, seguido por uma incursão armada por um número desconhecido de atacantes.

O porta-voz do Ministério da Saúde da província, Zahir Adil, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), informou que o ataque, que se prolongou durante a noite de domingo, fez subir o número de mortos de três para 11, com o balanço inicial de 24 feridos a elevar-se para 42, prevendo que o número de vítimas venha ainda a agravar-se.

Um grupo afiliado do EI no Afeganistão, sediado em Nangarhar, reivindicou o ataque.

O porta-voz do governador provincial, Attaullah Khogyanai, citado pela Efe, afirmou que o ataque permitiu que vários prisioneiros escapassem da prisão, embora forças de segurança tenham iniciado buscas pelas áreas circundantes e “vários dos prisioneiros tenham sido novamente capturados”.

A prisão tem cerca de 1.500 detidos, incluindo algumas centenas que se acredita estarem ligados ao EI.

O ataque à prisão de Jalalabad ocorreu depois de, no sábado, os serviços secretos do Afeganistão terem assegurado que neutralizaram o responsável pelos serviços de informação do EI.

O Afeganistão completou no domingo o terceiro e último dia do cessar-fogo anunciado pelos talibãs e pelo Governo de Cabul, devido às celebrações da festa do Sacrifício (Eid al-Adha).