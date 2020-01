Dois turistas chineses foram encontrados mortos esta quinta-feira junto aos restos de um avião que se despenhou na Islândia em 1973. O local ficou conhecido pelo acidente, até porque trouxe fama à zona de Sólheimasandur, que praticamente não tem habitantes.

O mistério em torno do acidente, que não provocou vítimas mortais, leva a que muitos turistas visitem a zona, que continua a ter parte dos destroços do avião.

Segundo o relatório da polícia islandesa não existem evidências de crime e os corpos apresentavam sinais de hipotermia. Uma autópsia vai ser realizada na próxima semana, para apurar com mais exatidão as causas da morte. As vítimas tinham 20 (homem) e 22 anos (mulher).

O corpo da mulher foi o primeiro a ser encontrado, depois de uma denúncia às autoridades. As buscas acabaram por levar ao cadáver do homem, encontrado duas horas mais tarde. Foi ainda localizado o carro que o casal alugou.

A nota das autoridades revela que a embaixada da China já foi informada das mortes.

Segundo o porta-voz da Associação de Turismo da Islânida, foi dada a informação aos hotéis e agências de aluger de carros relativamente ao agravar do estado do tempo naquele dia. Jóhannes Thór Skúlason falou ao site islandês Ruv, onde lamentou a morte dos turistas.

Tivémos sorte com a explosão na indústria do turismo nos últimos anos, ainda que existam algumas situações deste género", referiu.

O local é tão famoso que tem sido palco de várias produções artísticas, desde documentários a anúncios de televisão. Entre os famosos que fizeram uso do local está Justin Bieber. O cantor canadiano filmou o videoclip da música "I'll Show You" no local, aparecendo mesmo a fazer skate em cima do avião.

A queda deste avião esteve envolta em mistério durante vários anos, mas as autoridades acabaram por concluir que o acidente aconteceu a 21 de novembro de 1973, com um avião que fazia o trajeto de regresso entre Höfn e Keflavík, duas localidades islandesas. O aparelho tinha ido entregar equipamento a uma base aérea norte-americana radicada na Islândia.

Segundo os relatórios, a aeronave terá sido apanhada no meio de uma tempestade com temperaturas negativas e muito nevoeiro.