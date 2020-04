O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, está em isolamento social por causa da pandemia de Covid-19, mas optou por fazê-lo com o seu harém composto por vinte concubinas. Fica por esclarecer se as quatro mulheres do rei estão com ele.

O monarca está na Alemanha, no Grand Hotel Sonnenbichl, na Baviera, que reservou na totalidade para acomodar a comitiva que o acompanha. Vajiralongkorn é considerado um dos monarcas mais ricos do mundo e só assim consegue pagar o alojamento de quatro estrelas, onde o preço por suíte pode chegar aos 368 euros por dia.

Segundo o El País, 119 membros que acompanhavam o monarca foram extraditados para a Tailândia depois de haver suspeitas de que estariam infetados com o novo coronavírus.

Peranta a situação, as redes sociais têm sido palco de uma revolta coletiva. Na Tailândia, a hashtag “Para que serve o nosso rei?” registou mais de 1,2 milhões de partilhas e são agora várias as pessoas que arriscam a ser punidas com 35 anos de pena de prisão pelas críticas que têm feito ao soberano.

Respeitamos a liberdade de expressão, mas se esta causar danos, exercemos a lei”, afirmaram as autoridades.

O país tem já mais de 1700 pessoas infetadas e 12 vítimas mortais por Covid-19, mas o rei mantém-se ausente há várias semanas.