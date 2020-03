É uma das fotografias que melhor ilustra a luta global contra a pandemia Covid-19. Judeus e muçulmanos são históricos rivais, e em Israel a questão é particularmente difícil de digerir, devido ao permanente conflito com a Palestina. Avraham Mintz (judeu) e Zoher Abu Jama (muçulmano) mostraram que, por estes dias, as rivalidades devem ser colocadas de lado.

Perto da cidade de Be'er Sheva, Israel, a dupla de paramédicos decidiu parar o serviço por uns minutos, para rezar. Cada um para seu lado, o judeu virado para Jerusalém, e o muçulmano para Meca, fizeram as suas orações, num momento de união e de exemplar respeito religioso.

Eram cerca das 18h locais, menos três em Lisboa, quando os dois homens, que trabalham para o Magen David Adom (equivalente ao Serviço Nacional de Saúde em Portugal), tiraram os respetivos adereços e começaram a rezar.

A fotografia foi tirada por um colega que os acompanhava, que posteriormente a partilhou nas redes sociais. A imagem tornou-se viral e tornou-se símbolo da tolerância, do respeito, mas também da resistência. Como muitos outros profissionais de saúde espalhados por esse mundo, estes dois homens não têm mãos a medir no combate ao novo coronavírus, e percebem que a luta é mais fácil se for feita em conjunto.