Um homem de 35 anos foi morto, na manhã deste domingo, num tiroteio na Cidade Velha de Jerusalém.

Segundo as autoridades locais, citadas pela CNN, há ainda a registar mais quatro vítimas, entre elas um homem com cerca de 30 anos com ferimentos graves, um homem de 46 anos com ferimentos descritos como "moderados" e ainda dois feridos ligeiros.

O suspeito, que usou uma submetrelhadora automática improvisada conhecida como "Carlo", foi neutralizado pela polícia no local.

A agência Reuters adianta que a polícia acredita que o atirador, de origem palestiniana, agiu sozinho.

O incidente ocorre quatro dias depois de um jovem palestiniano de 16 anos ter sido mortalmente baleado, depois de atacar dois polícias isrealitas com uma faca no mesmo local.