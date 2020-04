O designer de calçado feminino Sergio Rossi morreu na passada sexta-feira, vítima das complicações de saúde provocadas pela Covid-19, confirmou o hospital Maurizio Bufalini, em Cesena, Itália, sem detalhar o estado de saúde e as condições em que aconteceu a morte do mestre dos sapatos italianos.

O império Rossi foi erguido os anos 60, e rapidamente se tornou numa das marcas mais cobiçadas por estrelas internacionais, incluindo as de Hollywood. No dias de hoje, Sergio Rossi continuava a ser reconhecido como um designer inovador, não fossem as criações do italiano calçadas por celebridades como Adriana Lima, Rihanna, Ariana Grande e Taylor Swift.

No Instagram oficial da marca Sergio Rossi, o CEO Riccardo Sciutto, agradeceu, em nome de toda a equipa, ao estilista.

Hoje, toda a gente na Sergio Rossi se junta a mim para lembrar o nosso Sergio, o inspirador fundador do nosso sonho (...) A nossa longa e gloriosa história começou com a sua extraordinária visão, e nós vamos lembrar a sua criatividade para sempre"

Em março, a empresa de calçado anunciou, também no Instagram, que iria doar 100.000 euros para financiar a luta contra a Covid-19, e que todas as vendas online iriam reverter, na totalidade para a causa. Quis o destino que que o fundador da casa italiana viesse, também, a falecer vítima da pandemia.

A liderar a marca de sapatos fica, agora, o filho de Sergio Rossi, Gianvito Rossi, que, nas redes sociais, se despediu do pai com um "Adeus, Maestro".