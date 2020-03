Luca Franzese viu a irmã morrer em casa, vítima do novo coronavírus, e esteve 36 horas com o cadáver, sem saber o que lhe fazer. Luca, que é ator e instrutor de artes marciais, demorou um dia e meio a conseguir que uma funerária fosse a sua casa levantar o cadáver, para que fosse cremado.

O caso passou-se no último fim de semana e foi conhecido depois de Luca ter lançado um vídeo dramático no Facebook.

Tenho a minha irmã morta na cama e não sei o que lhe fazer. (…) Não posso honrá-la da forma que ela merece, porque as instituições me abandonaram. Contactei toda a gente, mas ninguém me deu uma resposta”, disse Luca no vídeo.

Luca publicou vários vídeos. Num deles, com o corpo da irmã jazendo numa cama ao fundo, Luca dizia: “Estamos arruinados. A Itália abandonou-nos”.

De acordo com a Al Jazeera, Teresa Franzese, de 47 anos, sofria de epilepsia. Tirando essa condição, e até à semana passada, altura em que começou a sentir os primeiros sintomas de covid-19, era uma mulher saudável. Morreu no último sábado à noite, na sua casa, em Nápoles, onde estava de quarentena com a família, incluindo o irmão.

De acordo com os vídeos que Luca colocou no Facebook, nem sequer sabia que estava contaminada. Só foi testada depois de morrer e, após os resultados positivos, vários parentes foram colocados sob observação apertada.

Depois de Teresa morrer e com os funerais cancelados, ficou a dúvida: o que fazer com o corpo? Luca contactou as autoridades, que lhe referenciaram uma funerária, que por sua vez recusou o serviço, alegando não estar equipada para lidar com cadáveres de pessoas vítimas de coronavírus.

De acordo com as autoridades, Teresa é o primeiro caso de uma vítima de coronavírus que morreu em casa e isso gerou alguma confusão entre os responsáveis, deixando-os sem saber como agir.

A Itália é o segundo país no mundo com mais casos confirmados e já regista 827 mortos. Com o surto fora de controlo, o Governo tomou medidas extremas: fechou fronteiras e restringiu a movimentação de mais de 16 milhões de pessoas.