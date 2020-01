Um homem que conduzia uma carrinha de valores blindada escapou a uma tentativa de assalto, com recurso a fogo, em plena autoestrada. O caso aconteceu esta terça-feira nos arredores de Milão, em Itália.

O grupo de assaltantes tinha montado uma barreira de carros em chamas e espalhado pregos pela autoestrada para fazer parar a carrinha de valores, mas sem sucesso.

De acordo com a Associated Press, os assaltantes incendiaram uma dúzia de veículos nos dois sentidos da autoestrada e atacaram o veículo blindado com um camião de reboque. No entanto, a tentativa de assalto fracassou quando o motorista do veículo blindado conseguiu entrar numa área de serviço e uma patrulha da polícia que estava nas redondezas interveio.

Os bombeiros de Milão também foram chamados ao local e partilharam as imagens do rescaldo no Facebook.

Esta não é a primeira vez que esta técnica é utilizada em assaltos. Em 2014, um grupo de assaltantes conseguiu roubar cinco milhões de euros, com recurso a uma barreira de fogo, precisamente na mesma autoestrada.

De acordo com a La Presse, os doze assaltantes fugiram do local.