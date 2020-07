Um cachalote foi encontrado preso numa rede de pesca ao largo das Ilhas Eólias, a norte da Sicília, Itália. Uma equipa da guarda costeira italiana tentou libertar o animal, mas o seu estado de grande agitação transformou uma operação que se previa de algumas horas numa operação de vários dias e de grande risco.

Os trabalhos começaram no sábado, depois de os tripulantes de um barco terem dado o alerta. Uma equipa de mergulhadores e de biólogos marinhos da guarda costeira italiana fez-se à água para libertar o cachalote, cuja cauda, de cerca de 10 metros, estava envolta numa grande rede de pesca,.

Mas o estado de grande agitação do animal, que não parava de se mexer por causa dos ferimentos causados pela rede de pesca, dificultou, e muito, esta operação, que se tornou num verdadeiro desafio para os especialistas.

Isgrò já tinha escrito no Facebook que o cachalote estava muito nervoso e que não estava a deixar ser ajudado.

Os mergulhadores ainda conseguiram retirar uma parte da rede de pesca durante o fim de semana, mas, na segunda-feira, ao terceiro dia da operação, o animal desapareceu.

A equipa da guarda costeira ainda espera conseguir encontrar o animal, mas admite que no mar tão vasto "é como tentar encontrar uma agulha num palheiro".

Infelizmente, com o cair da noite, perdemos-lhe o rasto e como ainda não voltou à superfície ainda não o conseguimos encontrar. (…) O mar é muito vasto e infelizmente é como tentar encontrar uma agulha num palheiro. Felizmente muita da rede que o envolvia foi retirada pela guarda costeira mas ainda há muita rede a prender a cauda. Esperemos que com a ajuda de alguns barcos possamos voltar a encontrá-lo para o libertar de modo a que posso voltar a nadar livre e alegremente neste mar”, partilhou Isgrò no Facebook.