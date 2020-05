Um homem foi detido por agredir a mulher em Itália, durante uma aula da telescola do filho.

A detenção aconteceu por volta das 14:30 de segunda-feira, quando a professora do filho do agressor se apercebeu do episódio de violência doméstica, através de uma aula por videoconferência com os alunos.

De acordo com o Corriere della Sera, a professora percebeu que se estaria a passar "algo sério" na casa do menino quando ouviu os sons de uma "disputa violenta" e os gritos de uma mulher, tendo ligado para o número de emergência e dado a morada do aluno.

As autoridades policiais italianas deslocaram-se à casa da família, em Milão, e identificaram que o homem de 48 anos teria agredido a mulher, de 40 anos, com um estalo na cara.

A vítima acabou por revelar que esta não tinha sido a primeira agressão e que já tinham acontecido episódios semelhantes no passado, ainda antes da pandemia de Covid-19, que a levaram a fazer uma queixa às autoridades no inicio do mês de fevereiro.

O agressor foi detido pela polícia por violência doméstica e transferido para a prisão de San Vittore.