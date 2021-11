Dois turistas norte-americanos foram apanhados pelas autoridades italianas a beber cerveja no interior do Coliseu de Roma durante a madrugada desta segunda-feira, tendo sido multados em 800 euros.

De acordo com o The Guardian, os dois jovens, de 24 e 25 anos, subiram ao segundo andar do monumento na madrugada de segunda-feira, e acabaram por ser apanhados pelas autoridades às 05:30 horas, depois de um alerta de um transeunte, que viu a dupla a conversar no local.

Não se sabe como é que os turistas conseguiram entrar no antigo anfiteatro, que encerra as portas ao público às 16:30 horas. Quando confrontados com as autoridades, os jovens disseram estar "apenas a beber uma cerveja", mas a experiência acabou por resultar numa multa de 800 euros pela entrada ilegal num local arqueológico.

De acordo com a imprensa internacional, o Coliseu de Roma costuma ser palco de infrações cometidas por turistas, o que motivou, aliás, a distribuição de sinais em redor do monumento que alertam para a proibição de desfigurar a estrutura secular, estando prevista a pena de um ano de prisão e de uma multa de cerca de dois mil euros para quem infringir a regra.

Contudo, os sinais nem sempre são levados a sério pelos visitantes do anfiteatro. Em setembro do ano passado, por exemplo, um irlandês de 32 anos foi apanhado a esculpir as iniciais do seu nome num pilar do coliseu com um artifício pontiagudo de metal. Um mês depois, uma jovem alemã de 14 anos foi apanhada a fazer precisamente o mesmo, relata a publicação.