Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, propôs aos empregadores que considerem a hipótese de uma semana de trabalho reduzida a quatro dias, como forma de impulsionar o turismo e ajudar os trabalhadores a arranjar um novo equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Num vídeo publicado na rede social Facebook, a primeira-ministra, que estava em visita a Rotorua, um dos pontos turísticos do país, disse que recebeu propostas para tornar a semana de trabalho mais curta ou criar mais feriados. O objetivo é incentivar o turismo interno enquanto as fronteiras permanecem fechadas aos estrangeiros.

Segundo Jacinda Ardern, foram vários os neozelandeses que disseram que viajariam muito mais dentro do país se tivessem uma maior flexibilidade laboral.

Eu ouço imensas pessoas a sugerir que deveríamos ter uma semana de trabalho de quatro dias. Em última instância, isso centra-se entre empregadores e funcionários. Mas como eu já disse, aprendemos muita coisa sobre a Covid, a flexibilidade das pessoas poderem trabalhar a partir de casa e a produtividade que se pode tirar disso", referiu.

Desde a pandemia de Covid-19 que o turismo da Nova Zelândia sofreu uma grande quebra, com todas as fronteiras fechadas aos estrangeiros, muitos trabalhadores com cortes nos salários ou mesmo demissões.

Ardern desafiou os empregadores a pensar na possibilidade de aplicar esta medida: "Eu quero mesmo incentivar as pessoas a pensar sobre isto, se és empregador e se estás a condições de o fazer. Pensar se isto é uma coisa que poderia funcionar no local de trabalho, porque certamente ajudaria o turismo em todo o país".

Neste contexto, o jornal britânico The Guardian decidiu falar com o fundador do "Perpetual Guardian", que adotou a política dos quatro dias de trabalho por semana em 2018. Andre Barnes emprega mais de 200 pessoas e garantiu que todas elas se tornaram mais felizes e produtivas desde a mudança.