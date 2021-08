Uma jovem mãe foi baleada em frente à filha de seis anos, em Fresno, nos Estados Unidos. As autoridades admitem que tenha havido uma troca de identidade neste incidente e que a vítima não fosse o verdadeiro alvo dos criminosos, avança a CNN.

Jacqueline Flores, de 25 anos, estava estacionada no carro com a filha, de seis anos, no banco de trás, quando foi baleada na cabeça.

Um dos tiros entrou pela janela do carro mas, felizmente, não feriu a criança.

A polícia de Fresno, na Califórnia, acredita que se possa tratar de um caso de troca de identidade, em que a vítima podia não ser o alvo intencional.

O acidente aconteceu na passada terça feira, dia 27 de julho, e a vítima ainda foi encaminhada para o hospital mais próximo, onde esteve internada durante três dias, acabando por falecer.

A polícia está a pedir ajuda aos cidadãos para resolver o crime. Apela a que quem tenha mais informações, vídeos, ou fotografias entre em contacto ou submeta os dados, de forma anónima, no portal da polícia.