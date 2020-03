O secretário de Comunicação de Jair Bolsonaro está infetado com Covid-19, avança a agência Reuters. Fabio Wajngarten esteve com Donald Trump há quatro dias, um momento que fez questão de partilhar no seu Instagram.

Antes da comunicação oficial, o governante foi submetido a dois testes (ambos positivos), segundo informações da presidência brasileira, citadas pela Reuters.

Fabio Wajngarten acompanhou Jair Bolsonaro recentemente numa viagem aos Estados Unidos, onde o secretário esteve reunido com o presidente norte-americano.

As autoridades brasileiras já foram informadas do caso.

Até ao momento, o Brasil tem 52 casos confirmados do novo coronavírus.

O surto foi declarado pandemia esta quarta-feira pela Organização Mundial de Saúde.

Existem mais de 120.000 pessoas infetadas em todo o mundo, e o número de mortos já ultrapassa os 4.700.