O Presidente do Brasil disse hoje, na Assembleia-Geral das Nações Unidas, que "é uma falácia" considerar a Amazónia patrímónio da Humanidade, acrescentando, numa referência direta à França, que houve países que agiram com "espírito colonialista" na sequência dos incêndios que consumiram a floresta tropical.

É uma falácia dizer que a Amazónia é património da Humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras dos media e portou-se de forma desrespeitosa, com espírito colonialista" , sublinhou Bolsonaro.

"Questionaram aquilo que nos é mais sagrado,a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G-7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil, sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar por diante essa absurda proposta", disse Bolsonaro, citado pelo Estadão, num discurso que durou cerca de meia hora.

Bolsonaro disse ainda que o seu país "esteve muito próximo do socialismo", o que o colocou numa situação de corrupção generalizada e grave recessão económica.

O meu país esteve muito próximo do socialismo, que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão económica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que foram as nossas tradições", afirmou Jair Bolsonaro na abertura do debate geral da 74.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que irá decorrer até 30 de setembro com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.