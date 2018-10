Com os resultados apurados até às 00:00 desta segunda-feira (20:00 em Brasília), Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal - PSL) e Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores - PT) estão já matematicamente na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que está a divulgar os resultados parciais do apuramento dos votos para presidente da República, com mais de 92% das seções apuradas, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tinha 47,01% dos votos válidos, seguido por Fernando Haddad (PT), com 27,97%.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 12,50%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,88%.

Os resultados apurados veem confirmar a sondagem à boca das urnas, divulgada pelas 23:00 de Lisboa. A pesquisa já colocava Jair Bolsonaro e Fernando Haddad na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras. As projeções do Ibope atribuiam, neste primeiro turno, 45% dos votos válidos a Jair Bolsonaro e 28% a Fernando Haddad. Ciro Gomes (PDT - Partido Democrático Trabalhista) não deverá ir além dos 14% e Geraldo Alckmin (PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira) aparece em quarto lugar, com 4%.

Este sábado, a um dia da primeira volta, uma sondagem do Ibope/Estado/TV Globo com simulação do segundo turno, os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad continuam empatados tecnicamente. Se a segunda volta fosse disputada este sábado, o candidato do PSL teria 52% dos votos válidos e o petista ficaria com 48%.