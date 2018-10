O jornalista Miguel Sousa Tavares vai estar esta segunda-feira, no Jornal das 8, num debate com Paulo Portas dedicado aos resultados eleitorais no Brasil.

As eleições do Brasil que ontem se realizaram deram vitória a Jair Bolsonaro, que venceu com 55,14% dos votos contra 44,86% de Fernando Haddad. Depois de 13 anos de PT e à esquerda, o maior país da América do Sul virou para a extrema-direita.

Às segundas-feiras, Miguel Sousa Tavares faz uma edição de autor da informação do Jornal das 8, o noticiário de maior audiência em Portugal.