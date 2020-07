O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, nomeou hoje o professor e pastor presbiteriano Milton Ribeiro para ministro da Educação, sucedendo no cargo a Carlos Decotelli, que se demitiu antes de tomar posse.

O anúncio foi feito pelo próprio chefe de Estado na rede social Facebook, onde partilhou parte do currículo de Milton Ribeiro.

"Indiquei o professor Milton Ribeiro para ser o titular do Ministério da Educação. Doutor em Educação pela USP (Universidade de São Paulo), mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia. Desde maio de 2019, é membro da Comissão de Ética da Presidência da República", escreveu Bolsonaro no Facebook, onde partilhou ainda uma fotografia do novo governante.

Milton Ribeiro será o quarto ministro a liderar a tutela da Educação desde o início do atual executivo.