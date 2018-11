Sérgio Moro aceitou o convite do recém eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para ser ministro da Justiça do seu governo.

A informação está a ser avançada nesta quinta-feira pela agência Reuters, que cita fonte ligada ao processo.

Moro deslocou-se ao Rio de Janeiro, onde se reuniu durante cerca de una hora e meia com Jair Bolsonaro, que já tinha assumido publicamente que o juiz era a sua preferência para a pasta da Justiça ou para o Supremo Tribunal.

O "super juiz" brasileiro, que se notabilizou no combate à corrupção, conduzindo vários processos no âmbito da mega Operação Lava Jato, incluindo a condenação do antigo presidente Lula da Silva, é considerado no meio um magistrado íntegro e independente.