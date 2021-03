A União Europeia aprovou esta quinta-feira a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Janssen, subsidiária europeia da farmacêutica Johnson & Johnson. Esta é a quarta vacina aprovada pela União Europeia, depois dos produtos da Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, as doses encomendadas permitem vacinar até 200 milhões de pessoas na União Europeia.

More safe and effective vaccines are coming to the market.



We have just authorised the use of Johnson & Johnson's vaccine in the EU, following @EMA_News' positive review.



With the number of doses we ordered, we could vaccinate up to 200 million people in the EU. pic.twitter.com/YsrcfF9ZE8