A Coreia do Norte disparou este sábado pelo menos um míssil não identificado que caiu no mar que banha a costa Este do país, afirmam as autoridades sul-coreanas.

O ministro da Defesa japonês adiantou que o míssil não atingiu o território do Japão, nem a sua Zona Económica Especial.

Vamos continuar a fazer o nosso melhor para recolher, analisar e monitorizar informação”, afirmou este sábado o Ministério da Defesa no Twitter.

Este é o quarto míssil disparado pela Coreia do Norte este mês, num momento em que Kim Jong Un continua a liderar exercícios militares no país.