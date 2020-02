Mais 99 casos de infeção pelo novo coronavírus foram confirmados a bordo do navio cruzeiro sob quarentena no porto de Yokohoma, a sul de Tóquio, desde o início do mês, noticiou esta segunda-feira a imprensa japonesa, citando dados oficiais.

Este número eleva para 454 o número de casos positivos no cruzeiro Diamond Princess, escreve a agência Francesa France Press, adiantando que o Ministério da Saúde não quis confirmar de imediato estes dados.

O Covid-19 já matou 1.770 pessoas na China continental e infetou 70.548.

Além de 1.770 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão e um em França.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Em Portugal, há neste momento uma pessoa internada, no Porto, por suspeita de infeção com o vírus.

Segundo a Direção-geral de Saúde (DGS), serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), de modo a confirmar ou a despistar a infeção.

Já houve em Portugal outros oito casos suspeitos, mas nenhum se confirmou.