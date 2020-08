Dois "porcos demónios", também apelidados de "os porcos mais feios da Terra" chegaram ao jardim zoológico de Londres.

Os porcos, de pele acinzentada, enrugada e focinho comprido, chegaram ao zoológico para fazer parte de um programa internacional de criação da espécie, considerada "vulnerável" devido à perda de habitat e às ameaças da caça.

Devido ao seu aspeto, os animais já foram comparados a criaturas dos livros de Harry Potter.

Ainda segundo a responsável, as pessoas que vivem lado a lado com estes animais na Indonésia chamam-nos de "porcos-ratos" ou "porcos demónios" devido aos seus longos dentes, que nascem ao contrário.

As duas novas mascotes chamam-se Budi e Beth.

Say hello to the ugliest pigs on earth! Our keepers have been squealing with delight over the arrival of our first babirusa pigs, or 'demon pigs’, Budi and Beth. Find out all about them here: https://t.co/i01IOse50d pic.twitter.com/7fUyYuPjDF