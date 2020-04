Jason Barnes, médico do serviço de urgências dos Hospitais Christus Spohn Beeville e Christus Spohn South, no Texas, EUA, é um dos profissionais de saúde na linha da frente no combate à Covid-19.

No momento de regressar a casa para descansar, o clínico arranjou uma solução original para se isolar e não contaminar a família: fez as malas e mudou-se para a casa da árvore das crianças no quintal da casa da família.

Desta maneira Jason, que tratou de inúmeros pacientes antes de descobrir que estavam infetados com o novo coronavírus, está a tentar que a mulher Jenna e os filhos, Stiles e Bentley.

"A razão principal porque me estou a isolar da minha família é porque estive a tratar pacientes com o vírus. A minha mulher e os meus filhos ficam regularmente doentes com doenças que eu trago do hospital e, muitas vezes, no departamento de emergência, somos apanhados desprevenidos pelos pacientes", contou Jason Barnes ao USA Today.

A ideia inicial para o isolamento do médico passava por um autocaravana ou por um apartamento, mas a casa na árvore acabou por se revelar uma solução mais prática e é lá que está há já três semanas.

"Felizmente, o WiFi chega até à casa, por isso tenho o meu computador e o meu centro de comando aqui", conta, acrescentando que quando precisa de alguma coisa ou grita para que lhe tragam ou vai até à porta de vidro da casa principal.

Para este médico, a falta de uma casa de banho é a parte mais complicada. Enquanto que instalou uma sanita de campismo com sacos biodegradáveis junto da casa da árvore, tomar banho é a parte mais difícil.

"As chefias do hospital facilitou os banhos no trabalho, mas quando estou de folga por alguns dias não quero ir ao hospital para tomar banho, então meu filho mais velho monta uma mangueira (...) e eu tomo um rápido banho frio".

Os Estados Unidos registaram 2.751 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento em relação à véspera, indicou na terça-feira a Universidade Johns Hopkins.

Este balanço diário eleva para 44.845 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, oficialmente o mais afetado no mundo pela covid-19.

O número de infetados ultrapassou já os 824.438 mil oficialmente diagnosticados, com perto de 40 mil novos contágios entre as 20:30 de segunda-feira e a mesma hora de terça-feira (01:30 de hoje em Lisboa), de acordo com a contagem daquela universidade. Cerca de 75 mil pessoas foram entretanto declaradas curadas.