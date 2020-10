As desventuras de Raya, uma cadela chihuahua de três meses, começaram em setembro: nascida na Bulgária, foi vendida em Oslo, na Noruega, mas as autoridades norueguesas recusaram-se a validar a vacinação do animal, alegando que tinha viajado com documentos falsos e tinha sido importada para a Noruega de forma ilegal.

A Noruega tentou repatriar Raya para a Bulgária mas os búlgaros rejeitaram o animal, devido à legislação da União Europeia para o transporte de animais vivos. E o destino de Raya, para a Noruega, ficou traçado: a eutanásia, a 22 de outubro.

O dono de Raya lançou uma petição para fazer com que as autoridades veterinárias de ambos os países mudassem de decisão, perante a inflexibilidade dos dois lados, e acabou por chamar a atenção de Jean Claude Van Damme.

O ator belga fez campanha por Raya nas redes sociais e aproveitou o facto de estar prestes a celebrar os 60 anos para fazer pressão, publicando um vídeo a abraçar o seu chihuahua.

Peço por favor, para o meu aniversário, mudem a vossa decisão", disse o ator. "Não podem matar aquela pequena chihuahua".

A Bulgária decidiu entretanto aceitar a cadela, que será vista por um veterinário no regresso ao país e encaminhada para adoção.