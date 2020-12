Jeff Gerson, um norte-americano de 45 anos, esteve um mês em coma devido à infeção por covid-19. Depois de ter recuperado, demorou outros cinco meses a encontrar os 116 profissionais de saúde que lhe salvaram a vida. O objetivo? Agradecer.

De acordo com a CNN, no dia 18 de março, Gerson deu entrada no Tisch Hospital, na Universidade de Nova Iorque, com falta de ar, tosse incontrolável e febra alta. Testou positivo para a covid-19 e ficou ventilado.

Esteve um mês em coma e quando acordou, no dia 17 de abril, na sala da cuidados intensivos, um dos primeiros pensamentos foi o de querer agradecer a todos os profissionais de saúde que lhe salvaram a vida. A lista tinha 116 pessoas, Gerson demorou cinco meses até as encontrar a todas.

Sinto-me imensamente grato e sortudo", disse a CNN.

A história, a existir, não é necessariamente que eu sobrevivi, mas que estas pessoas me salvaram a vida. Eu senti, verdadeiramente, a necessidade de os encontrar, de saber os nomes e de lhes agradecer".

Em novembro, escreveu uma carta a agradecer aos médicos, enfermeiros e terapeutas respiratórios e ainda enviou um e-mail ao administrados do hospital onde esteve internado.

Se está a receber esta carta, é porque fiquei a saber que contribuiu para salvar a minha vida", lê-se na carta.

Gerson admitiu que chora todos os dias de alegria por ter sobrevivido e que sente que tem uma "enorme dívida de gratidão" para com todos os profissionais.

