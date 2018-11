O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, demitiu-se do cargo, esta quarta-feira.

Na carta de demissão, Sessions revela que se demitiu a pedido do presidente norte-americano, Donald Trump.

Entretanto, Trump já fez saber que o chefe do gabinete de Sessions, Matthew Whitaker, será o procurador-geral interino.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018