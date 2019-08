Kristalina Georgieva foi escolhida esta sexta-feira para ser a candidata europeia à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A búlgara, atual diretora-executiva do Banco Mundial, bateu Jeroen Dijsselbloem depois de várias votações.

O holandês já deu os parabéns à candidata vencedora, através da rede social Twitter.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.