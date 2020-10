Sete meses depois de encerrar, Machu Picchu abriu portas a um único turista, que se encontra retido no Peru desde março devido à covid-19.

A espera foi longa, mas Jesse Katayama teve a oportunidade única de visitar sozinho as ruínas da cidade sagrada inca, património mundial da UNESCO, que só em novembro deverão receber visitas no geral, ainda que com limitações devido à pandemia.

O acesso foi garantido pelo Ministério da Cultura.

Ele veio ao Peru com o sonho de poder entrar em Machu Picchu. E não queríamos que regressasse ao seu país sem cumpri-lo", contou o ministro Alejandro Neyra, em conferência de imprensa online, na segunda-feira, que autorizou a entrada do cidadão japonês no recinto histórico, no último sábado, acompanhado do diretor do parque.

Em meados de março, Jesse Katayama planeava ficar apenas uns dias no Peru, mas acabou por ficar retido na cidade de Aguas Calientes, junto a Machu Picchu.

O momento ficou, claro, registado também em vídeo, bem como o agradecimento.