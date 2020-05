Duas jovens foram encontradas 19 dias depois de terem desaparecido, no dia 9 de maio. As duas jovens têm 23 anos e perderam-se enquanto caminhavam num trilho do Parque Nacional de Kahurangi, na Nova Zelândia.

A ideia inicial de Jessica O'Connor e Dion Reynolds era a exploração dos trilhos do segundo maior parque natural neozelandês, durante seis ou sete dias, mas nunca regressaram. Motivo que fez com que as buscas só fossem iniciadas no dia 18 de maio, nove dias depois de terem desaparecido.

Para além de se terem perdido devido ao nevoeiro denso que se fez sentir na região, as jovens acabaram por sofrer uma queda que as deixou com algumas mazelas.

Dion e Jessica racionaram a comida que tinham, que deveria durar para apenas uma semana, e conseguiram encontrar água, o que lhes permitiu sobreviver ao longo de 19 dias.

As duas jovens foram encontradas numa clareira com cerca de nove metros quadrados. Acabou por ser um helicóptero a descobrir as duas raparigas, graças do fumo libertado por uma fogueira que conseguiram criar.

O site de notícias Stuff acompanhou o momento de reunião das jovens com as famílias.

Dion Reynolds e Jessica O'Connor foram capazes de sobreviver a chuvas torrenciais e temperaturas muito baixas, ao longo de mais de duas semanas.

As equipas de resgate elogiaram o desempenho e as decisões que foram sendo tomadas pelas duas jovens durante este período, que poderia ter tido um desfecho mais trágico.