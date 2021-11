Uma mulher ganhou a lotaria da vacinação contra a covid-19 na Austrália, arrecadando um prémio de um milhão de dólares australianos (cerca de 640 mil euros).

Joanne Zhu, de 25 anos, era uma das três milhões de pessoas habilitadas a receber o prémio, numa lotaria lançada para incentivar a vacinação no país.

O dinheiro foi angariado por um conjunto de filantropos e de empresas que formaram a Million Dollar Vax Alliance, num esforço para aumentar a taxa de vacinação na Austrália.

Natural de Sydney, a mulher contou ao programa Nine's Today que não atendeu a primeira chamada da lotaria, porque estava a trabalhar. Quando devolveu a chamada ficou a saber: "Ganhou um milhão de dólares! É a única na Austrália".

Agora, os planos de Joanne Zhu passam por gastar o dinheiro com a família: "Quero viajar com eles até à China em primeira classe e alojá-los num hotel de cinco estrelas para passar o Ano Novo Chinês, se as fronteiras estiverem abertas".

Vou comprar presentes para toda a minha família e investir o resto do dinheiro para poder ter mais dinheiro no futuro e ajudar as pessoas que precisarem", acrescentou.

Craig Winkler, da associação que promoveu o concurso, explicou ao mesmo comunicação que toda a campanha está "orgulhosa" do feito alcançado: "É excelente poder anunciar um vencedor e ver a reação foi verdadeiramente impagável".

A Million Dollar Vax Alliance terá ajudado a vacinar contra a covid-19mais de 80% da população com mais de 16 anos.

Além do grande prémio, a lotaria deu ainda 100 cartões-presente no valor de mil dólares cada (cerca de 640 euros).

Apesar de inicialmente ter sido um dos países a conter melhor a pandemia, a Austrália acabou por ter dificuldades em universalizar a vacinação.