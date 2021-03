Isabel dos Santos emitiu esta segunda-feira um comunicado onde dá conta de que apresentou ao Tribunal Superior de Londres "novas provas condenatórias", que revelam uma "conspiração de grande alcance engendrada pelo governo do presidente angolano João Lourenço, para usurpar ilegalmente os bens da empresária".

Nota a filha Eduardo dos Santos que deram entrada no tribunal gravações de áudio e vídeo que atestam a referida conspiração.

Numa série de revelações surpreendentes, as evidências mostram como o altamente mediatizado Luanda Leaks de janeiro de 2020 não foi realizado por denunciantes whistleblowers, mas por um ataque direcionado dos serviços secretos angolanos que operaram sob a direção expressa da liderança de João Lourenço", refere o comunicado.

Para Isabel dos Santos, as provas apresentadas "esclarecem como os materiais publicados durante o chamado Luanda Leaks foram obtidos ilegalmente, manipulados e utilizados como elemento central de uma ampla "'estratégia de apropriação de ativos'" concebida pela administração de João Lourenço para "'acusar, difamar e isolar ilegalmente Isabel dos Santos, permitindo assim ao Estado angolano confiscar ilegitimamente os seus bens'".

O comunicado dá conta de que tinham sido apresentadas provas no Tribunal de Angola, as quais revelavam um alegado esquema de falsificação de provas usadas pelo Estado angolano no processo de arresto dos bens da empresária, e que incluíam o seguinte: "uma falsificação de passaporte, um conjunto de emails fraudulento, um memorando dos serviços secretos angolanos descrevendo uma transação falsa da Unitel, um contrato de empréstimo falsificado da Sonangol e um relatório forjado da Polícia Judiciária portuguesa".