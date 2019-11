Há cerca de cinco anos, Rafael Marques esteve preso, por mais do que uma ocasião, devido àquilo que diz ter sido uma "perseguição política" do regime de José Eduardo dos Santos.

O jornalista foi condecorado pelo atual Presidente de Angola, João Lourenço, durante as celebrações do 44º aniversário desde a independência do país.

Rafael Marques explicou que Angola continua a "mudar bastante". Ainda assim o jornalista garante que é fundamental que os "angolanos se encontrem" para "construir o país com que sempre sonharam".

Angola mudará para melhor se todos os cidadãos se empenharem de forma proativa e com sentido de unidade", avisa Rafael Marques.

O jornalista relembrou ainda todos os angolanos que perderam a vida para que o país conseguisse evoluir num sentido favorável à nação.