Uma forte explosão no porto de Beirute abalou, esta terça-feira, a capital do Líbano. Os media locais transmitiram imagens de pessoas presas nos escombros de prédios e cobertas de sangue.

De acordo com os dados mais recentes, avançados pelo ministro da Saúde libanês, 73 pessoas morreram e pelo menos 3.700 ficaram feridas.

VEJA TAMBÉM:

João Sousa, fotojornalista português que se encontra em Beirute, contou à TVI24 que existem hospitais que já não têm capacidade para receber mais feridos e que alguns dos seus amigos, atingidos pela explosão, se encontram em estado grave.

Alguns amigos meu ficaram gravemente feridos com os estilhaços e, portanto, ficaram com vários cortes, profundos. Procuraram assistência hospitalar, mas foram mandados para casa porque já não há espaço nos hospitais para assistir todas as pessoas", explicou.