Os norte-americanos podem ficar a saber rapidamente o nome do próximo presidente, sendo esperados para breve os resultados nos estados que o democrata Biden precisa para garantir a derrota do republicano Trump, segundo a diretora de campanha de Biden.

São quatro os estados ainda em aberto e que podem ser decisivos, com Geórgia e Nevada a poderem terminar a contagem dos votos ainda esta quinta-feira e Arizona e Pensilvânia a prometerem resultados finais para sexta-feira ou mesmo só para os dias seguintes.

O próprio Joe Biden manifestou já essa convicção na rede social Twitter. "Vou ser claro: fiz campanha como um orgulhoso democrata, mas governarei como presidente americano", escreveu.

Let me be clear: I campaigned as a proud Democrat, but I will govern as an American president. pic.twitter.com/Mv5hHI2Rb3