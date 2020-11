O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, vai anunciar na terça-feira os nomes dos primeiros membros do futuro Governo, indicou hoje Ron Klain, um dos seus conselheiros.

Vão ver as primeiras nomeações do presidente eleito na terça-feira desta semana", afirmou o futuro chefe de gabinete de Biden à cadeia televisiva ABC, sem precisar quais serão as pastas ou avançar qualquer nome.