O presidente norte-americano, Joe Biden, decidiu não estender a data limite para a evacuação de cidadãos do Afeganistão, avançou fonte oficial à Associated Press.

A União Europeia apelou a Biden para que estendesse o prazo para o processo de evacuação do país para assegurar a segurança dos cidadãos.

O porta-voz dos talibãs avisou esta terça-feira que o grupo não vai permitir a retirada de cidadãos do Afeganistão a partir do dia 31 de agosto, data definida como limite para o fim da missão dos Estados Unidos no país.