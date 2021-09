O presidente dos Estados Unidos foi esta segunda-feira inoculado com a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Segundo noticia a imprensa internacional, Joe Biden considera que “o reforço vacinal é importante”, mas reforça que o mais importante é conseguir que mais pessoas sejam vacinadas.

Se já tomou as duas doses, já está protegido mesmo se ficar infetado com covid-19. Nós queremos manter isso com a dose de reforço. Estas doses são fundamentais, mas o mais importante é que mais pessoas se vacinem. A maioria dos americanos está a fazer a coisa certa. Mais de 77% da população já tomou uma dose. Cerca de 23% não tomaram nenhuma dose, e esta minoria está a fazer com que o país sofra muitos danos. Esta é a pandemia dos não vacinados”, completou Biden.