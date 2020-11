A corrida eleitoral norte-americana está bastante renhida na Georgia. A contagem mais recente, feita às 8:00 desta sexta-feira (hora de Portugal Continental) separa a disputa entre Joe Biden e Donald Trump em cerca de 600 votos.

Os resultados dos restantes distritos do estado da Georgia esperam-se para breve e estão inclinados para o candidato democrata, avança o The Guardian.

Atualmente, Joe Biden tem 264 votos eleitorais, contra os 214 de Donald Trump.

Siga aqui os resultados das eleições nos Estados Unidos em tempo real

Os cinco estados por apurar

No total, ainda falta apurar os resultados em cinco estados: Alasca, Geórgia, Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia.

Vários media internacionais, incluindo a Associated Press e a Fox News, já dão a vitória a Joe Biden no estado do Arizona. A campanha de Trump argumenta, no entanto, que ainda é muito cedo para se tirar essa conclusão.

No Alasca, a vitória é quase certa para o partido republicano.

Na Carolina do Norte, embora Trump seja o claro favorito, o estado aceita votos por correio até 12 de novembro - embora se espere que faça pouca diferença.

Existem ainda cerca de 200.000 boletins de voto por contar na Pensilvânia, onde Biden perde por pouco mais de 18.000 votos. No entanto, o democrata está a vencer na contagem de votos por correspondência por uma grande margem, o que não descarta a possibilidade de vencer o estado.

Biden está à frente no Nevada, com os boletins de voto de última hora com tendência democrata para a contagem. De frisar que, de acordo com a lei estatal, os votos enviados no dia da eleição podem ser contabilizados, desde que sejam recebidos até às 17:00 do dia 10 de novembro, o que significa que a contagem no estado pode prolongar-se até ao fim de semana.

Resumindo:

No Alasca , 90% dos votos estão contabilizados. Donald Trump (62,1%) e Joe Biden (33,5%) estão separados por 54.610 votos.

, 90% dos votos estão contabilizados. Donald Trump (62,1%) e Joe Biden (33,5%) estão separados por 54.610 votos. Na Georgia , 99% dos votos estão contabilizados. Donald Trump e Joe Biden estão empatados em termos percentuais, nos 49,4%.

, 99% dos votos estão contabilizados. Donald Trump e Joe Biden estão empatados em termos percentuais, nos 49,4%. No Nevada , 84% dos votos estão contabilizados. Donald Trump (48,5%) está separado de Joe Biden (49,4%) por 11.438 votos

, 84% dos votos estão contabilizados. Donald Trump (48,5%) está separado de Joe Biden (49,4%) por 11.438 votos Na Carolina do Norte , 94% dos votos estão contabilizados. Donald Trump (50%) está à frente de Joe Biden (48,6%) por 76.737 votos

, 94% dos votos estão contabilizados. Donald Trump (50%) está à frente de Joe Biden (48,6%) por 76.737 votos Na Pensilvânia, 97% dos votos contabilizados. Donald Trump (49,5%) está a ganhar a Joe Biden (49,2%) por 18.229 votos

Veja também: