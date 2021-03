O Presidente dos EUA, Joe Biden, acusou hoje o seu homólogo russo, Vladimir Putin, de ser um “assassino” e preveniu que ele “pagará as consequências”, se ficar provado que interferiu nas eleições norte-americanas.

Numa entrevista televisiva hoje difundida, Biden foi questionado sobre se considerava Putin “um assassino” e respondeu afirmativamente.

No dia em que um relatório dos serviços de informações norte-americanos revelou que Putin deu instruções para prejudicar Biden na sua candidatura à Casa Branca, em novembro passado, o Presidente norte-americano preveniu o líder russo de que “em breve pagará um preço” pelas suas ações.

No início da conversa eu disse-lhe: Eu conheço-o e o senhor conhece-me. Mas, se eu chegar à conclusão de que fez isso, prepare-se” , relatou Biden, referindo-se à conversa telefónica que manteve com o Presidente russo, dias depois de ter chegado à Casa Branca, em que falaram sobre a interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas.

Moscovo já reagiu à entrevista de Biden e à acusação de Putin ser um assassino, considerando as palavras do Presidente dos EUA “um ataque” contra a Rússia.

Com as suas declarações, Biden insultou os cidadãos do nosso país”, acrescentou Volodine, que já foi o número dois do Governo russo entre 2011 e 2016.