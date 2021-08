Joe Biden reagiu esta quinta-feira aos atentados que mataram pelo menos 70 pessoas no Afeganistão, incluindo militares norte-americanos, e deixou um aviso: os Estados Unidos não estão intimidados e prometem retaliar.

Não iremos perdoar, não iremos esquecer. Vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar", declarou o presidente norte-americano, reiterando: "Dissemos que íamos completar esta missão e vamos. Os terroristas do ISIS não irão vencer".

Num discurso transmitido ao final da tarde em Washington, Biden afirmou que os ataques desta tarde eram esperados, mas que isso não vai alterar a estratégia definida para a saída dos EUA do Afeganistão.

O presidente norte-americano apresentou os pêsames aos familiares dos que morreram nas explosões e, de forma inédita, pediu um minuto de silêncio durante a conferência de imprensa.

Os militares que morreram foram heróis. Heróis que participaram numa missão perigosa para proteger a vida dos outros. As vidas perdidas foram ao serviço da liberdade", disse Joe Biden.

Um ataque fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, esta quinta-feira, fez pelo menos 72 mortos, entre 60 civis afegãos e 12 militares dos Estados Unidos, segundo várias fontes citadas pela Associated Press. Segundo o hospital de Cabul, há pelo menos 60 feridos.

O ataque envolveu dois bombistas suicidas e ainda homens armados que dispararam sobre a multidão que tenta fugir do país através do aeroporto.

O atentado já foi revindicado pelo Estado Islâmico. Fontes norte-americanas citadas pela Reuters tinham dado conta que o ataque teria sido executado pelo grupo ISIS-K.