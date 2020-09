O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, veio pedir este domingo que o candidato presidencial Joe Biden realize um exame toxicológico antes ou depois do debate que está marcado para a próxima terça-feira, 29 de setembro, e que vai opor pela primeira vez os dois concorrentes.

O pedido do líder norte-americano surge duas semanas depois de ter acusado Joe Biden de utilizar drogas para melhorar o seu desempenho.

Donald Trump divulgou que vai pedir o teste através de uma publicação no Twitter, onde aproveitou para dizer que está disposto a fazer o mesmo teste, caso lhe seja pedido.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???